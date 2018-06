Zakład pogrzebowy zabiera urny z prochami zmarłych w podróż. Nietypowa usługa w Berlinie

W przypadku zakładów pogrzebowych trudno oczekiwać zaskakujących rozwiązań. Tymczasem jedna z takich firm w Berlinie zabiera urny z prochami zmarłych w...podróż. Las Vegas? Paryż? Bangkok? Pracownicy pojadą tam, gdzie nieboszczykowi nie udało się dotrzeć za życia.

"Jeśli ktoś nie miał okazji spełnić swoich podróżniczych pasji za życia, może to zrobić po śmierci". To słowa dwóch właścicieli zakładu pogrzebowego "Listopad" w Berlinie - Robina Klemma i Christopha Basnera. Nietypowa oferta skierowana jest do osób, które pragną, aby odwiedzić np. Paryż czy Jerozolimę, jednak z różnych względów, np. zdrowotnych, nie mogą tego zrobić przed odejściem na wieczną wartę.