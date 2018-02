Zakopane zimą nie tylko na nartach. Znajdziesz wiele ciekawych miejsc

Pogoda w Zakopanem rozpieszcza turystów w ostatnich tygodniach. Panują świetne warunki dla narciarzy, którzy tłumnie zjeżdżają na południe. Ci, którzy przygotowują się do ferii i planują wyjazd w góry, mają inne alternatywy.

W cieniu trzech szczytów

Nie tylko dla taterników

Piękne i bezpieczne piesze wycieczki

Warunki do wycieczek po Tatrach są w wielu miejscach niekorzystne ze względu na duże opady śniegu i związane z tym zagrożenie lawinowe. Takie miejsca jak Dolina Chochołowska czy wysokie partie gór są szczególnie zagrożone, niemniej jednak znajdą się miejsca, w które warto wybrać się zimą. Do obowiązkowych należy Dolina Strążyska z wodospadem Siklawica włącznie. Bliskość Giewontu i kilka ciekawych szlaków odchodzących z Polany Strążyskiej zachęcają turystów do wycieczek przez cały rok. Nie trzeba więc obawiać się pustego szlaku. Stamtąd warto udać się na Sarnią Skałę. Trzeba jednak pamiętać, że zimą podejście jest o wiele trudniejsze, a końcowy fragment trasy prawdopodobnie będzie oblodzony.