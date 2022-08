Zakopiańska policja podsumowała wakacje. Liczba interwencji robi wrażenie

Problematyczni pijani turyści

Co więcej, funkcjonariusze interweniowali też sporo z powodu zakłócaniu porządku oraz ciszy nocnej, co często sprowadzało się do różnego rodzaju utarczek słownych i fizycznych pomiędzy turystami. Większość takich interwencji dotyczyła osób nietrzeźwych. Jak się okazuje, w Zakopanem podczas niemal każdej wakacyjnej nocy dochodziło do takich interwencji w obiektach noclegowych.