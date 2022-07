Załamanie pogody w górach. "Turyści to lekceważą"

Turyści niestety często lekceważą prognozy pogody i wyruszają w góry mimo zagrożenia burzowego. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego wyjaśnił w programie WP "Newsroom", jak zachować się w sytuacji, gdy na szlaku trafimy na burzę. Zaznaczył, że należy trzymać się z dala od wszystkiego co metalowe, czyli sztucznych ułatwień czy krzyża na Giewoncie. Dodał, że pierwsze oznaki burzy to ciężkie kłębiaste chmury. - To już jest znak, że powinniśmy zawrócić. Ostatnim sygnałem jest grzmot. Im szybciej zejdziemy w dół, tym będziemy bezpieczniejsi - mówił ekspert.

