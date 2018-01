Zamek Grodno, rejs statkiem czy góra Chełmiec. Nietypowe aukcje podczas WOŚP

Podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zlicytowano tysiące przedmiotów, z których pieniądze trafią na konto fundacji. Naszą uwagę przukuły szczególnie te turystyczne. Można było zdobyć tytuł Honorowego Kasztelana, rejs własnoręcznie zrobionym statkiem czy możliwość uczestniczenia w wycieczce "Szlakiem Złotego Pociągu".

Przeznaczone na WOŚP pieniądze nie tylko dają satysfakcję ze wsparcia fundacji Jurka Owsiaka. Dzięki wzięciu udziału w wszelakich licytacjach, można także zdobyć cenne przedmioty, popłynąć w rejs czy zostać ochrzczonym, jak to miało miejsce w przypadku zamku Grodno, Honorowym Kasztelanem.

Zamek Grodno na aukcji WOŚP

Średniowieczny zamek zlokalizowany jest Górach Sowich, w rezerwacie przyrody Góra Choina w Zagórzu Śląskim. Wzniesiona w XIV w. przez świdnickich Piastów budowla była już po raz trzeci licytowana podczas WOŚP.

– Zwycięzcą tegorocznej aukcji jest pan Zbigniew z Brzegu Dolnego. Szlachetny tytuł Honorowego Kasztelana Zamku Grodno w 2018 r. zdobył na licytacji na portalu Allegro za kwotę 2025 zł – mówi w rozmowie z WP Beata Rosicka z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

– Tytuł uprawnia do nieograniczonych wizyt w zamku wraz z osobą towarzyszącą czy zamieszczenia reklamy w uzgodnionym miejscu. Wręczenie tytułu wraz z certyfikatem nastąpi podczas Jarmarku Średniowiecznego w maju 2018 r. – dodaje pracownik centrum kultury.

Podróż w czasie na pokładzie "Oskara Kolberga"

Jedna z głośniejszych aukcji podczas tegorocznej WOŚP dotyczy niezwykłego rejsu statkiem zbudowanym w 4 miesiące przez ekipę pasjonatów. Pracowali pod okiem jednego z najlepszych fachowców w kraju, Dominika Wichmana, a wzorowali się na XV-wiecznych szkutach wiślanych.

Osoba, która wygra aukcję, będzie mogła w sezonie wiosenno-letnim wybrać dowolny termin rejsu od 1 maja do 30 września. Może na niego zaprosić do 12 osób. Właściciele wyjątkowej łodzi proponują rejs trasą Warszawa – Gassy, choć zwycięzca może wybrać inny kierunek. Osoba, która wylicytuje rejs, wraz z bliskimi będzie podziwiać malownicze widoki, weźmie udział w poszukiwaniu skarbów Urzecza. Rejs szkutą można licytować do 29 stycznia do godziny 13.

Trochę bliżej "złotego pociągu"

Ta aukcja to gratka dla wszystkich tych, którzy z wypiekami na twarzy śledzili historię wciąż nieodkrytego, sławnego składu z czasów II wojny światowej. Mowa o "złotym pociągu", o którym mówi się od lat.

– Zapraszamy państwa do aukcji, przedmiotem której będzie wycieczka jednodniowa dla trzech osób szlakiem tzw. "złotego pociągu" oraz nieodkrytych tajemnic miasta Wałbrzycha – reklamuje licytację Piotr Koper. To między innymi on, latem 2015 r. oznajmił, że wie gdzie znajduje się pancerny skład sprzed ponad 70 lat. Od tamtego momentu na Dolnym Śląsku trwa gorączka złota.

Wyprawa wystawiona na licytację ma będzie wiodła poza typowym szlakiem. Wygrany ma zapewnione wyżywienie i transport, a także "przyjemność jazdy offroadowej". Wycieczkę będzie można wylicytować od poniedziałku 15 stycznia do końca tygodnia.

W Wałbrzychu można było wylicytować jeszcze jedną ciekawą aukcję - tytuł Honorowego Właściciela Góry Chełmiec. Cena wywoławcza to 150 zł. Pan Jacek, który wygrał tytuł za 900 zł, ma "prawo do spacerów po masywie o każdej porze dnia i nocy, może też podziwiać widoki z samego szczytu". Sztab orkiestrowy przydzielił też honorowemu właścicielowi specjalne obowiązki - "zobowiązany jest do dbania o faunę i florę, wyczesywania runa leśnego z sierści wiewiórek i zajączków".

Celem 26. Finału WOŚP jest pozyskanie środków "dla wyrównania szans w leczeniu noworodków". Dotychczas zebrano ponad 80 mln zł. Suma cały czas rośnie, a oficjalny wynik zostanie ogłoszony w marca br. W ciągu 25 lat fundacja Jurka Owsiaka zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 830 mln zł.