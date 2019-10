Zamek Stary Książ. Jakie tajemnice skrywa?

Transkrypcja: Dolny Śląsk Region owiany wieloma legendami złotym pociągiem i zamkiem znanym przez każdego Niewiele osób wie że na szczycie pobliskiej góry stoi drugi tym razem opuszczony za Stary Książ dziś razem z nami i przymierzysz mgliste górskie szlaki i Poznań Historię średniowiecznej warowni Siemano Witajcie na następnej wyprawie my dzisiaj Znajdujemy się w zamku Książ a w Jego okolicach wiadomo Zamek Książ kojarzy się z wieloma tajemnicami drugą wojną światową I tym właśnie głównym zamkiem ale my chcemy się Jego okolice i przenieść się do dawnych dawny Tatuś średniowiecza czasów Piastów skupimy się na stadion zamków się wszystkiego wam pokażemy Śląska życie związany z wieloma różnymi tajemnicami legendami mnóstwo tutaj takich jest Tutaj mógł a przepłacanie powiem wam że tym razem Dolny Śląsk nas nie rozpieszcza Tak jak zawsze był dla nad łagodny jeżeli chodzi o pogodę I mimo to że na przykład bardzo zapowiadali taką Ja mam pogodę tak teraz mam Tak teraz mamy pogodę zobaczcie No dobra nie Zobaczcie bo nie zobaczycie ale tam jest właśnie ten nowy Zamek Książ który został został wybudowany Dużo później My dzisiaj bardziej się chcemy skupić na tej starej części na starych zamków Ale jak to się wszystko zaczęło Między 9:00 a 10:00 wiekiem tutaj Zwykła zwykła obsada Natomiast na początku 13 wieku Bolko pierwszy surowy zbudował tutaj Pierwszy zamek obronny Ale co się z nim działo Puść Jak się da to trzeba historia już o tym za chwilę Bo telefon mi pada a my chcemy to w końcu być pod koniec tego filmu zdradzimy się chyba Pierwszą legendę związaną z zamkiem ale teraz możemy powiedzieć o nim kilka faktów w czasach swojej św Zamek posiadał kilka komnat sypialnie sale bankietowe kaplicę i zbrojownie wieży co cię Gdzieś w podziemiach znajdowały się lochy a Przed zamkiem stworzono Plac turniejowy to właśnie naje W 1800 roku odbyły się zawody rycerskie które oglądało wielu gości a nawet Ruska królewska para Zacznijmy jest Wyprawę do Ale ta droga nas doprowadzi do Starego Zamku Książ podobno ekstremalna trasa koło godziny niektórzy mają to Godziny 20 minut 15 minut albo półtorej godziny bo jeszcze musimy coś Pogadać novaspace Książęce Ruiny zamku Stary Książ Mówił o tej ścieżce czyli de facto idziemy dobrze no to znaczy że Pan który mam wytłumaczył jak dojść do starego ZOO I to chyba musimy No dokładnie Czekaj No jesteśmy Albo tu A zamek stary Książ jest to Nie musimy coś tak tutaj jest Czy to jest ta ścieżka tutaj jak widzicie Już z normalnej pracy Idziemy teraz sam Z jednej strony to lepiej bo nikt nie będzie nam przeszkadzał kręcić A z drugiej strony na pewno się uda plamy w błocie no ale Na 100% coś dzisiaj wypiłem taka mała podpowiedź od nas Jakby ktoś chciał iść na stary dane ksiądz Trzymajcie się tej trasy A druga sprawa taka Że kolejny raz już jesteśmy Na Dolnym Śląsku Zobacz Jakie tutaj są piękne Jak to wszystko super wykonawca natura Tutaj te przepaść No oczywiście cały rok Sądzę że ten tarasik widok Może być naprawdę urlop liwy w momencie kiedy jest cieplutko Teraz to niekoniecznie Ma swój Latam ciągle ten nowy za Ale Chodźcie dalej no właśnie Na przykład taki ptaszek Chodź za głęboko zgubimy Pamiętacie o Zenku o której wspomina Łukasz Na znaczeniu po przejściu do Korony przez 1392 roku Patelnie 1428 I tutaj mniej więcej tych Mając główną siedzibę właśnie stanie zamek w 1484 Komplet Ale o tym później Oczywiście chciałbym to nagrać z drona ale Ale z drugiej strony jesteśmy na tej wysokości wyprawy jak Zamek Książ też jest ciekawe Ale w sumie tutaj Muskat spinania Widoki stary Brak ludzi to jest jednak To ja tak paruje Tak to od ciebie Niedługo zobaczycie chudego Także zrozum Na początku października była mgła w okolicach Wałbrzycha to przepraszam Dobrze wszyscy wiedzą Jakub Problemy z wysokością A tutaj idzie jak król i patera na tort Pogoda jest beznadziejna bo zamek mamy cały pogoda jest super to będą miliony turystów Oj tych kropek się trzymajcie Wiem że ten odcinek może taki mało chmur wektorowy jest bardziej Turystyczny Przygodowy Może tak bym to nazwał ale Naprawdę Dolnośląskiego historia Stary Jest i taka przodkowie wokół naprawdę jest interesująca Kotek Zrobisz dla was taki odcinek jestem Ale dziś Nie oszczędza Pogoda Ja mam przerwę Chłopaki muszą do mnie przyjść A ja mam Pełną niespodziankę żyto Swojską kiełbasę To jest to Witajcie z wulkanie wędrowca Nie powinno się jeść nożem Czy chcecie kiełbasy Razem z Ja poproszę sklep Powiem ci że jestem bardzo głodny to jest najlepsze Za nami Tamtędy idziemy ale bym jadł Tylko się generalnie na początku był za Piękne tego miejsca Dochodzi do Niedowierzanie Na pewno dobrze idziesz Listopad Google Udział to Praca też ludzie za to No Ale to już będzie No nie chcieliśmy tutaj Żeby potem Taką samą wysokość albo i wyżej Piłkarz który gra w Zabrzu I słuchajcie Musimy się teraz przenieść do 18 wieku do romantycznych ruin Starego To jak wspomniałam wcześniej Konrad Zamek już podłużne sam ewolucja jak został zniszczony a następnie na zlecenie Henryka 6 WOG Hochberga czyli jego życie skończyli Powstało w otoczeniu tego nowego zamku Książ właśnie romantyczny zamek wybudowany Ruinach tamtego za Jeszcze archeolodzy wtedy Nie wiedzieli o tym myślisz Ten zamek Romantyczne ruiny były specjalnie stworzone od Ale okazało się Rzeczywiście wybudowano je na tym co było kiedyś to od Stosunkowo Tutaj ja Konrad podejdź proszę bliżej Zobaczycie jak wyglądał mniej więcej na pocztówce dziedziniec wraz z gospoda W starym zamku Ale to już było Przebudowie To mamy te Portal Mapy A teraz mamy przed nami Ścieżka ćwierć Powiem ci że ja Wolę chodzić pod górę Bo jak się nie schodzi to Uda bolą Albo się uda To się nie Nielegalny doping Kryminał Brzmi Obejmuje prowadzenie Z lewej strony kont Mija czarnego kota Dzisiejszego wyścigu Rudolf Strasse Która zostaje Ale oni Bierutowska I tak będą się musieli pojąć Siema rudowska Poszukaj Ale ja jestem Odporny na e Tak jak ja w ten obiektywna Doj A tak serio to wiecie jak wczoraj Cały czas No wychodź A czemu się za co 2:00 Jedna hydro Powiem wam że historia tego zamku jest naprawdę Długa nawet nie to jest od samego zamku Atego I tego wszystkiego co się kręci wokół samego zamku Książ mianowicie zaczyna się one Wieku i osady 910 wiek przełom następnie 13 wiek Mniej więcej w tym miejscu gdzie jesteśmy budują warownie psycho Tab Kolejna sprawa Najazd kosmitów tutaj była baza rabusiów rycerzy potem co przed 4 Strzał o latach 18 zostało epoce romantyzmu Nadzór właśnie już nie zamku ruiny dobra tutaj wszędzie chodzą legendy o tych Sumerach Jeżeli ktoś coś było Wszystko zasypane Chyba że coś ciekawszego znalazłem Nic nie mam to po prostu nie pada To trochę wygląda jak taki Jaka Piwniczka Ale zobacz że już jest zbudowany na zewnątrz niby z kamienia Prawda A w środę Zmierzę cegła i beton Tylko wszystko czekam Niemiec Nie to nie są nowe nie wiem co to Może Zobacz jaka Zaczyna się zmagać także zapraszam do środka Nazywało portale do innego świata w zamku za przychodnie to chyba Pamiętajcie że to są ruiny wybudowane jako ruiny w czasach romantyzmu żeby można było Przechadzać i myśleć nad przemijaniem Powstała Wieża Piętra długo do niej wejść No to jeszcze to 15 zł Kamienna Nie ma żadnego Oczywiście dzięki Tak jak zawsze Ciekawe czy były robione pod tak Dlatego że ty wtedy Operowa Karabiny Że jest się trafić No bo tak ile tutaj jest Poprzedni właściciele podpisu To jest kolejna ścieżka prowadząca do zamku Szlaku czerwone Cześć co steruje nam kilkaset lat Żeby zostać odnowione po torze O patrzcie na 20 lat No dobra ale schody są To zaraz nie postawi Stopień jest parametry planu Co słychać Co to jest ale nikt nie będziemy tego Do wątku No to trochę wygląda jakby była Też kolejna wieża Bo to wszystko jest Półokrąg Zaraz widać Ślady Starego Zamku w zamku Tego romantyzmu właśnie tutaj na ten No to jest Nie mówiłem nazywany jest portalem Jak tutaj wejdę zobacz to Przeniesiesz Kurde nie Przechodząc przez te wszystkie epoki Średniowiecze Dochodzimy w końcu do drugiej wojny światowej Jak dobrze wiecie Niemcy na terytorium tutaj Dolnego Śląska ale nie tylko Podobno gdzieś w tym zamku może w tamtym zamku A może wyjdę gdzie byliśmy Badania na cudowną bronią Hitlera czyli tak zwane z krokietem dzwon którym Emitować produkować jakąś nadprzyrodzone energię Już sam nie wiem Cudowna Natomiast że to są wszystko tylko Cześć 45% przejmują sowieci jest koniec wojny ale jak to się stało że Kombinuj został zniszczony Zrobili to sobie żołnierz Ale czy na pewno oficjalna wersja jest taka że Zamek po prostu podpalili a nieoficjalna Po prostu niemieccy dywersanci Właśnie kryjąc się tak Wiecznie zielonych rododendron Po prostu wyskoczyli szybko podpalić zamek i u Każdy się nigdy pewnie nie dowiemy tam gdzie żołnierz radziecki chodził nie do końca lubi wychodzić z pustymi rękoma Po 45 G cena tym terenem nielicznych Według przepisów prawa Ale wiecie W tamtym okresie prawo było tylko na papie Najlepszą informacją o tym co się działo tutaj jest pismo starosty Stanisława Kozłowskiego 40 247 Nie do końca wiadomo którego roku Informuję w nim że Krystianie nie dopuszczali Polaków do tego terenu A146 W którym opuścili tereny zamku Książ Co się działo potem Polacy starali się zabezpieczyć wszystkie bezcenne skarby ivolum Ale tajemnicą poliszynela jest że przez długi okres czasu Skarby można było kupić Okolicznik batora istnieje takie małe prawdopodobieństwo że Może gdzieś wasi przodkowie jeżeli jeszcze ich macie dziadkowie Znajomi Dziś mają ja Skarby ukryte pod dom Często się je też zna Nie wiem jak Ale zgłodniałem I od chodzenia i też chcieliśmy pomysł Słuchajcie od rana wcześniej nie mówiliśmy Co by sobie tutaj urządzić takim Biwak Jak dobrze wiecie lubimy dobrze zjeść to Zresztą po nas Ale też i nie raz to pokazywaliśmy na odcinku ale też jest Podzielić moim najnowszym odkryciem Słuchajcie Jedzenie od kuchni staropolskiej fasolka po bretońsku z kiełbasą Po pierwsze bardzo dobre jedzenie bez kitu przetestowane na są I naprawdę ona jest do Po drugie kompaktowe zamknięcie widzi Dzisiaj szliśmy nic się z tymi słoikami jest Jak to ładnie pachnie Czuję Naprawdę to pachnie pomidorkiem co nie Nie oszukuję wiesz Mimo to że dzisiaj mamy taką a nie inną pogoda To nie to nie przeszkodzi Ona nam tym żeby ugotować i po Chcesz nasze morale co nie Mamy Słuchajcie aż trzy słoiki Jakub Naprawdę To jesteś to samo co wcześniej mieliśmy na te No ten ten tą kiełbasę tam ze słoika Bardzo dobra nie da się ukryć że uratowała mi wtedy życie To dobrze Bo za chwilę będzie smacznego Pięć minut i gotowa więc idealnie na nasze Ale No bez kitu dobre Nosek chyba No i Słuchajcie w tych niefajnych warunkach Ale przecież tym jedzeniem dzisiaj tą wyprawę bardzo wam dziękujemy że z nami był Nadzieję że się czegoś nauczyliście o Zamku Książ z jednym i drugim były jedzeniu Polecamy kuchnia staropolską

Rozwiń