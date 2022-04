Zamiast do Słowenii poleciała do Poznania. Tak Wizz Air wywiózł niepełnosprawną

Pasażerki wydały setki funtów, aby dotrzeć na wesele

Nie chcąc przegapić wesela, kobiety postanowiły zostać na noc w Poznaniu, a następnie dotrzeć stamtąd taksówką na lotnisko w Warszawie - na co wydały 270 funtów (ok. 1,5 tys. zł). Ze stolicy poleciały do Lublany samolotem, który kosztował je ok. 700 funtów (ok. 3,9 tys. zł).