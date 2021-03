Zanzibar walczy z roznegliżowanymi turystami. Politycy sprytnie to rozegrali

Brzmi zachęcająco, a tanzańska wyspa rzeczywiście jest ciekawą propozycją dla osób chcących poczuć smak egzotyki, bez potrzeby lotu na drugi koniec świata. Jednak turyści podczas pobytu muszą wiedzieć, że poruszanie się po mieście lub poza plażami dla gości w samych szortach czy topless może być gorszące dla lokalnych mieszkańców. To kraj, w którym wyznaje się głównie islam, dlatego podejście do ubioru jest tam bardziej konserwatywne niż na Zachodzie.

"Obowiązkiem gości jest zrozumienie kultury i zasad"

Dotychczas przymykano na to oko, ale miarka się przebrała. Rząd zapowiedział kary za nieprzyzwoite odzienie lub jego brak. – Szanujemy różnice między narodami i ludźmi, ale obowiązkiem gości jest zrozumienie kultury i zasad postępowania Zanzibaru przed przybyciem do tego kraju - powiedziała Lela Muhamed Mussa, minister turystyki Zanzibaru w rozmowie z CNN. – W miejscach publicznych turyści muszą zakrywać swoje ciała od ramienia do dolnej części brzucha, a potem do kolan – dodała.