Zanzibar wraca z przytupem. O takich cenach nawet nikt nie marzył

I choć już rok temu kierunek był uwielbiany m.in. dlatego, że na miejscu nie wymagano testów, to mimo zmian zasady wjazdu zainteresowanie wcale nie spadło. Polakom nie przeszkadza to, że zarówno przed wyjazdem do tego kraju, jak i po powrocie muszą wykonać test na obecność koronawirusa. - To tylko dodatkowy wydatek, ale w obecnych czasach stał się normą - mówi Ania z Łodzi, która na Zanzibar w tym roku poleci już drugi raz. - Poza tym nikt nie marzył o takich cenach, jakie się teraz pojawiły, więc wydatek na test to naprawdę nic wielkiego. A dzięki temu znowu wrócę do mojego raju.