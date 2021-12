Kraków najbardziej zanieczyszczonym miastem świata. "Dla turystów to jest dramat"

Kraków od lat boryka się z problemem smogu

Debata na temat wpływu złej jakości powietrza na lokalną turystykę toczy się już co najmniej od dekady. W 2013 r. w Krakowie zawisły billboardy "No smoging, please. One life. One Cracow. One click", zachęcające do podpisania petycji o wprowadzanie zakazu palenia węglem.