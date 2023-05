Zapłaciła krocie za krem z filtrem w hotelu w ZEA. "Nie popełniajcie tego błędu"

- Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy totalnie wyluzowana w hotelowym sklepie przymierzałam sobie kapelusze warte ok. 30/40 zł i zamarłam, kiedy zobaczyłam, ile kosztują tam kremy z filtrem - napisała WP nasza czytelniczka. - Na początku myślałam, że mi się przywidziało, ale kiedy wzięłam do ręki opakowanie, okazało się, że krem SPF 50 naprawdę kosztował tam 255 dirhamów (ok. 290 zł). Za SPF 30 życzyli sobie 156 dirhamów (ok. 170 zł), a za SPF 15 z dodatkami pielęgnacyjnymi 182 dirhamy (ok. 200 zł) - dodała.