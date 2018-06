Zapomnij o Krecie czy Majorce. Mniej znane europejskie wyspy na wakacje

Pewna pogoda, ładne plaże, liczne atrakcje, dobre jedzenie i zdecydowanie mniejsze zaludnienie podczas wakacji? Da się zrobić! Przedstawiamy europejskie wyspy Samos i Minorka w niewygórowanych cenach.

Grecja – wyspa Samos

Malownicza grecka wyspa Samos na Wyspach Egejskich to zdecydowanie mniej znany kierunek turystyczny, skąd bardzo blisko do zachodniej części Turcji. Wybrzeże urodzajnej i zielonej wyspy Samos oblewają ciepłe wody Morza Ikaryjskiego. Na wyspie nie ma wszechobecnych tłumów, charakterystycznych dla krajobrazu najpopularniejszych zakątków wyspiarskiej Grecji. Znajdziemy tutaj przede wszystkim mnóstwo okazji do spokojnego i beztroskiego relaksu, ale również do odrobiny aktywności. Dobre hotele w pierwszej linii brzegowej usytuowane są w pobliżu czystych plaż, piaszczystych, żwirowych oraz kamienistych.

Wyspa Samos nie jest bardzo duża, za to świetnie skomunikowana, warto zwiedzać ją autobusem lub wynajętym samochodem. To istotny ośrodek klasycznej sztuki greckiej i ojczyzna Pitagorasa. Stolicą Samos jest miejscowość o tej samej nazwie (zwana także Vathy), warto zajrzeć również do starożytnego Pitagorio i wybrać się na wycieczkę wysokogórską na teren łańcucha Ambelos z pięknymi wodospadami.

Hiszpania – Minorka na Balearach

Minorka w archipelagu Baleary w Hiszpanii jest rzadziej odwiedzana niż chociażby Majorka, Ibiza czy Wyspy Kanaryjskie. Niczego jej nie brakuje pod żadnym względem, a my bardzo doceniamy zdecydowanie mniejsze zatłoczenie. Mnóstwo tutaj świetnie usytuowanych hoteli z kompleksami basenów bezpośrednio przy pięknych plażach, wspaniałych widoków, okazji do uprawiania sportów wodnych i nurkowania. Sielankowy charakter Minorki doskonale uzupełniają ślady minionych epok, doceniane przez każdego fana historii i spuścizny dawnych kultur.

Latem na Minorce doświadczymy utrzymujących się fal upałów, kiedy to średnie temperatury powietrza w ciągu dnia oscylują wokół 32 st. C. Świeższy klimat pojawia się na wyspie już we wrześniu, bowiem 28 st. C w dzień towarzyszy woda morska o temperaturze 23 st. C, a w dzień słońce świeci w pełni przeciętnie przez 9 godzin. To świetna wiadomość dla wszystkich plażowiczów i miłośników wyjazdów na urlop już po szczycie sezonu turystycznego.

