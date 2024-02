Zbierają na najdroższy lek w Polsce. "Staramy się to napędzić"

Trójka zapaleńców już wyruszyła w szaloną wyprawę, aby zebrać pieniądze na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a Olafa z Gdańska. - Chcemy pokazać, że Wisłę da się przepłynąć zimą i że możemy to zrobić w szczytnym celu, a wiosłując promujemy tę zbiórkę - wyjaśnił w programie "Newsroom WP" Szymon Machnowski, kajakarz i działacz charytatywny. Zachęcił on także to przekazania 1,5 proc. podatku właśnie na dwulatka. - W taki sposób każdy może pomóc - podsumowała Liubova Machnowska.