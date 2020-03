Zdewastowali Most Karola. Zostawili na nim wielki napis

Jeden z najpopularniejszych praskich zabytków padł ofiarą wandalizmu. "Kraków + Moskwa = Praga" – taki napisz turyści pozostawili na moście w nocy z niedzieli na poniedziałek. Policja szuka sprawców, a mieszkańcy i urzędnicy nie kryją gniewu.

"Takie rzeczy doprowadzają mnie do szaleństwa. To jest Most Karola z 1357 roku, a jakiś idiota właśnie oszpecił go tym ohydnym napisem. Róbcie tylko zdjęcia i zostawiajcie tylko ślady stóp. Mam nadzieję, że ci wandale, podobnie jak poprzedni zostaną znalezieni i pokryją koszty czyszczenia mostu. Proszę, traktujcie Pragę z szacunkiem". – czytamy w poście udostępnionym na profilu Honest Guide na Facebooku.