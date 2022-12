Żeglarze znaleźli "jacht widmo" dryfujący po oceanie. Jest wideo

Mężczyźni postanowili przymocować łódź do swojej jednostki i odholować ją do brzegu. Nie było to prostym zadaniem, albowiem znaleziony jacht był niewiele mniejszy od tego, którym płynęli naukowcy. Mimo to robili co w ich mocy, aby sprowadzić go na Bermudy. Po 47 dniach w łodzi zaczęło brakować paliwa, ale z pomocą przypłynął frachtowiec, którego załoga wspomogła żeglarzy, pożyczając im benzynę. Niestety po kilku dniach mężczyźni musieli przeciąć linkę holowniczą po tym, jak owinęła się ona wokół steru.