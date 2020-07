Zgierz. Jedna z ulic przypomina dziką plażę

"Zaczynam urlop. Cisza, spokój, gorący piasek, słońce, zimna cola, czego chcieć więcej?" – brzmi treść wpisu na portalu społecznościowym. "Pozdrawiam wszystkich z największej dzikiej plaży w Zgierzu, zlokalizowanej na ulicy Solnej. Jak to mówią, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, a dzika plaża na tej ulicy jest pierwsza klasa – pisze radny Jagielski.