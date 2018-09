Ziemia ognia i lodu. Coraz modniejszy kierunek Polaków

Na Islandii widać potęgę i siłę natury. Turystów przyciągają lodowe jaskinie i spacer po lodowcu, dziewiczy krajobraz i nieskazitelnie czyste powietrze. Nic dziwnego, że staje się coraz bardziej modnym kierunkiem na nieszablonowy urlop. Często mówi się o niej jak o innej planecie.

W Islandii nie tylko pogoda zmienia się bardzo często, ale też krajobraz (Shutterstock.com)

Nie tylko pogoda zmienia się bardzo często, ale też krajobraz. Południe wyspy jest najbardziej turystyczne i warto pojechać gdzieś dalej. Łatwo dotrzeć tu do atrakcji turystycznych, bo są przy głównej drodze. Żelazne punkty to Golden Circle i wodospady.

Na Islandii jest ich ok. 10 tys., większość z nich zasilana jest przez topniejące lodowce. Znajduje się tutaj najpopularniejszy wodospad o nazwie Seljalandsfoss. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc na wyspie. Znajduje się pomiędzy Hvolsvollur i Skogar, przy drodze numer 1. Niezwykła atrakcja powstała dzięki topniejącemu lodowcowi Eyjafjallajokull, który daje źródła rzece Seljalandsa. To ona spada z 60 metrowej kaskady. W przypadku Seljalandfoss jest możliwość wejścia za wodospad i zobaczenia go z niecodziennej perspektywy. Najlepiej przybyć tu w godzinach wieczornych, gdy zachodzące słońce nadaje wodzie przepiękną barwę.

Natomiast w miejscowości Geisir będziemy świadkami wybuchów gejzeru (nazwa pochodzi właśnie od islandzkiej miejscowości). Wybucha co ok. 10 minut, więc na pewno zobaczymy to zjawisko. Staniemy też w miejscu, gdzie obradował pierwszy na świecie parlament i gdzie spotykają się płyty tektoniczne dwóch kontynentów - Europy i Ameryki. Ciekawostką jest fakt, że jeśli dwie osoby robią sobie zdjęcie, to jedna może być na jednym kontynencie, a druga już w innym.

W tej części Islandii można się również zachwycić diamentową plażą Diamond Beach, którą zdobią piękne formy lodu wyglądające jak diamenty lub kryształy. Tu też w miejscowości Vik i Myrdal jest jedna z 10 najpiękniejszych plaż na świecie, czarna z pięknymi formacjami skalnymi.

Pogoda jest tu tak zmienna, że w ciągu jednego dnia tęczę możemy zobaczyć nawet kilka razy. Widok tęczy łączącej dwie góry nad fiordem robi niesamowite wrażenie.

W zachodniej części wyspy zapierają dech w piersiach widoki fiordów zachodnich. Zobaczymy tu dziewiczy krajobraz, bo domki oddalone są nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Przy drodze towarzyszą nam owce i konie, których na Islandii jest kilka razy więcej niż mieszkańców. Tu też jest chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze, drogi prowadzą przez góry tworząc szutrowe serpentyny. Zza szyby auta możemy obserwować piękną przyrodę, a nawet w jednej chwili ujrzeć aż 5 wodospadów naraz. To tu też dotrzemy do najdalej na zachód wysuniętego miejsca Europy!

Północ wyspy zachwyca różnorodnością krajobrazu. W jednym momencie jesteśmy przy turkusowym wodospadzie, za którym malują się sylwetki zielonych gór i wierzchołków przykrytych śniegiem, a niemal za zakrętem wjedziemy w obszar wulkaniczny, gdzie czujemy się jak na Księżycu. Krajobraz zamienia się w żółte wzniesienia i czujemy zapach siarki, możemy podejść blisko do funeroli, które bulgoczą i parują. Dotrzemy do położonego w kraterze jeziora i do jaskiń z gorącą wodą, a także będziemy mogli zobaczyć elektrownię geotermalną. Wkraczając w te rejony, krajobraz staje się bazaltowy, niemal czarny. Turyści docierają tu ze względu na okazałe wodospady i wąwozy. To tutaj, w okolicach miasta Akureiri, dotrzemy do chatki św. Mikołaja (na Islandii jest 13 św. Mikołajów).

Wschód wyspy to łagodny krajobraz fiordów wschodnich. Niesamowite i niezapomniane wrażenie robią nisko leżące na górach chmury, przez które niejednokrotnie trzeba przejechać.

