Zima 2024. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg

Koniec grudnia nie ma nic wspólnego z zimową aurą. A jak będzie w styczniu? Opowiedział o tym w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB. - Na razie muszę powiedzieć, że dobrych informacji nie mam, ale nie jest aż tak źle. Przeanalizowałem najnowsze modele długoterminowe i one pokazują, że ok. 8-9 stycznia może do Polski dotrzeć zdecydowanie chłodniejsze powietrze i wówczas opady śniegu mogą się pojawić, tak jak było na początku grudnia - zapewnił. Jak przyznał ekspert, w tym sezonie pogoda obfituje w tzw. epizody zimowe, dlatego jego zdaniem "jest pewne światełko w tunelu".

