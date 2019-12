WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Góry + 2 zimasłowacja Redakcja WP Turystyka 1 godzinę temu Zima w czeskich górach to mieszkanka relaksu z adrenaliną Coraz bardziej nowoczesna infrastruktura, doskonałe warunki śniegowe, bogate zaplecze hotelowe, pyszna kuchnia, wyborne warzone piwo i mnóstwo dodatkowych atrakcji. To tylko część powodów, dla których Polacy wybierają czeskie stoki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Na miłośników białego szaleństwa czeka w Czechach prawie 200 stacji narciarskich (Dolní Morava / materiały prasowe) Polacy chętnie spędzają wolny czas w czeskich górach również ze względu na dość szybki dojazd a także relatywnie niskie ceny skipassów. Oprócz dobrze przygotowanych tras zjazdowych, zarówno szerokich i łagodnych jak i tych z ostrzejszym pazurem dla zaprawionych narciarzy, Góry Izerskie, Łużyckie, Grzbiet Jesztedzki Karkonosze, Beskidy czy Rudawy są oplecione gęstą siatką wyratrakowanych szlaków do nart biegowych. Kraj Liberecki / materiały prasowe Podziel się Warunki do uprawiania wszelkich sporów zimowych są doskonałe, gdyż śnieg trzyma się w czeskich górach stabilnie, a piętrzące się wszędzie lasy iglaste, raz, że dodają dużego uroku, dwa – czuwają nad naszym bezpieczeństwem, skutecznie blokując potencjalne lawiny. Kraj Liberecki Podziel się Z przytupem i humorem Na miłośników białego szaleństwa czeka w Czechach prawie 200 stacji narciarskich. Zwykle są to niewielkie ośrodki, aczkolwiek nie brak kurortów bardziej ambitnych, oferujących po kilkadziesiąt kilometrów tras. Dla przykładu, w czeskiej stolicy narciarstwa, Szpindlerowym Młynie, czeka ponad 30 km nartostrad, W Rokitnicach – 22 km, a największy czeski kompleks narciarski Černá Hora – Pec, który w ostatnich latach fantastycznie rozwinął się w znanym uzdrowisku – Jańskich Łaźniach, obejmuje dziś aż 6 stacji i w sumie ponad 50 km tras zjazdowych. Szpindlerowy Młyn / materiały prasowe Podziel się W każdym ośrodku wszystko jest świetnie zorganizowane, skibusy rozwożą narciarzy gratis, zaplecze gastronomiczno-hotelarska – na bogato, a w dodatku Czesi, co roku ogłaszają kolejne nowości, od poprawy samej infrastruktury narciarskiej po wszelkie atrakcje towarzyszące, w czeskim wydaniu a więc z przytupem i humorem. Karneval na lyzich, Ski centrum Ricky / materiały prasowe Podziel się Bo jak tu zachować powagę podczas festynu Rampušák w Deštné, którego gwoździem programu są drużynowe zjazdy na wannach, którymi trzeba pokonać – oprócz trasy na samym stoku, również i przestrzeń nad kilkunastometrowym zbiornikiem wodnym…? Również i w Szpindlu, na Świętym Piotrze, co roku odbywają się zawody, Melting Down, w których narciarze i snowboardziści muszą przejechać nad niewielkim jeziorem. Część zawodników z niezaplanowaną fantazją nurkuje w wodzie, ku uciesze publiki. Mala Úpa, Moopstock / materiały prasowe Podziel się Fun na śniegu i lodzie Na gości, którzy robią sobie przerwę w szusowaniu lub po prostu nie jeżdżą na nartach, czeka mnóstwo innych atrakcji, choćby przejażdżki na rogatych saniach, które 100 lat temu były prawdziwym hitem w Karkonoszach, albo mushing czyli jazda psim zaprzęgiem. Doświadczonych musherów można spotkać niemal wszędzie: w Herlíkovicach, w Pecu pod Śnieżką, w Rudníku u Vrchlabí, w Hraničnej, na Příchovicach czy w Szpindlerowym Młynie. Na Horním Maxovie, w Górach Izerskich mieszka Jana Henychová, musherka, która jako pierwszy obcokrajowiec ukończyła trzeci pod względem długości na świecie wyścig psich zaprzęgów, norweski Finnmarkslopet (1 tys. km). Mala Úpa Podziel się Wiele frajdy i dzieciom i dorosłym sprawiają także zjazdy na sankach – a specjalnie przygotowanych torów saneczkowych znajdziemy sporo – np. Szpindlerowym Młynie, Jańskich Łaźniach albo miejscowości Černa Studnice. Czechy to także świetna destynacja dla skialpinistów. Swoje umiejętności i opanowanie można sprawdzić np. w Szpindlu, w czasie nocnych wycieczek z profesjonalnym przewodnikiem górskim, zwieńczonych śniadaniem w restauracji Spindl Gastronomy. Inne kurorty również oferują tego typu eskapady pod okiem przewodników, jak i też emocjonujące wyprawy na śnieżnych rakietach, które są coraz bardziej popularne. Černá Hora – Pec / materiały prasowe Podziel się Na miłośników adrenaliny czeka w kurorcie Dolní Morava niezwykła gratka – Mamuci Tor Bobslejowy, najdłuższy tor bobslejowy w Czechach i drugi pod względem długości w Europie: trasa o długości 3 km, 25 zakrętów, obrót o 360 stopni na wysokości 12 metrów nad ziemią, pętla w kształcie ósemki, podziemny tunel oraz cztery kładki nad leśnymi ścieżkami. Mknąć można z prędkością nawet 50 km/h. Kraj Morawsko-Śląski, Bílá / materiały prasowe Podziel się Dużą popularnością cieszy się także tor bobslejowy Happy World w Harrachovie. Z kolei w Libercu można spróbować swoich sił na lodowej, 28-metrowej ścianie wspinaczkowej Hanibal, która stanowi największą tego typu atrakcję w Środkowej Europie a miejscowość Ostravice proponuje inny, dość ekstremalny sport – skijorging, czyli jazdę na nartach za koniem. Černá Hora – Pec / materiały prasowe Podziel się Kąpiel w piwie, sauna w lesie Nie zapominajmy, że wszystkie czeskie kurorty są nafaszerowane fantastyczną kuchnią, okraszoną wybornym piwem. Klasyką są oczywiście knedliki, smažený sýr oraz zupa czosnkowa i gulasz piwny. Ale kuchnia regionalna jest o wiele bogatsza. Warto np. spróbować placków ziemniaczanych z okolic Jablunkovska pieczonych na blasze albo miejscowego przysmaku miasteczka Sztramberk – sztramberskich uszu, czyli korzennych ciasteczek. Na Łysej Górze, w schronisku Emil Zátopek – Maraton na gości czekają ogromne knedle z jagodami. Miłośnicy piwa poczują się jak w raju, odwiedzając najwyżej położony Browar Trautenberk (Mala Úpa), który oferuje piwo warzone na tutejszej wodzie źródlanej. W minibrowarze Novosad Harrachov można wziąć 20-minutową kąpiel piwną w łaźniach z kolei Browar Radegast w Nošovicach proponuje gościom szybki kurs nalewania piwa. Morawy Wschodnie, Wellness hotel Horal / materiały prasowe Podziel się Relaks oferuje przebogata oferta wellness, SPA i aquaparków, zwłaszcza w Jańskich Łaźniach słynących od wieków z leczniczych źródeł termalnych jak i też w Jachymowie, w Aquaparku Liberec i wielu innych nietuzinkowych miejscach. Np. w Beskidach na zboczu Smrku, znajduje się Górski Hotel Čeladenka, gdzie można zregenerować swoje siły w saunie w środku lasu! Jest też i mnóstwo zabytków do zwiedzania zimą jak chociażby – w Karvinie – kościół św. Piotra z Alkantary, nazywany "czeską Pizą" gdyż w wyniku działalności kopalni od 1854 r. budynek kościoła zapadł się i odchylił o 6,8 stopnia na południe. Kraj Ołomuniecki, Skiareál Červenohorské sedlo / materiały prasowe Podziel się Można również sprawdzić się w roli garncarza – w Deštné, w atelier ludwisarza i garncarki na Staré cestě, pod okiem mistrzów garncarskiego i ludwisarskiego rzemiosła nauczymy się samodzielnie wykonać garnek, miskę czy wybić monetę. Kraj Ołomuniecki / materiały prasowe Podziel się