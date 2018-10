Zima w Tatrach. 20 cm śniegu na Kasprowym Wierchu

Kolejna "dostawa" świeżego śniegu w Tatrach. W środę o poranku na Kasprowym Wierchu leżało ok. 20 cm białego puchu. Wszystko wskazuje na to, że będzie go jeszcze więcej, ponieważ nie przestaje padać.

Kasprowy Wierch to najpopularniejszy i najczęściej odwiedzany szczyt w Polsce (Shutterstock.com)

Widząc najnowsze zdjęcie z Kasprowego Wierchu, które opublikowano na profilu Tatromaniak na Facebooku, można odnieść wrażenie, że jest środek zimy. Turyści przemierzając szlaki mają śnieg niemal po kolana. I choć spadło już ok. 20 cm białego puchu, wszystko wskazuje na to, że będzie go jeszcze więcej. W środę 24 października temperatura ma wynosić od -5 do -10 st. C. Przez cały dzień ma prószyć. Nieco lepsze warunki pogodowe zapowiedziano na czwartek – słupki rtęci na Kasprowym Wierchu mają pokazywać między 0 a -5 st. C.

Kasprowy Wierch to najpopularniejszy i najczęściej odwiedzany szczyt w Polsce. W sezonie pojawia się tu 4 tys. osób dziennie, z czego większość decyduje się na wjazd koleją kabinową. My jednak stawiamy na samodzielną wędrówkę, która z pewnością daje większą satysfakcję. Usytuowanie Kasprowego Wierchu niemal w środku pasma tatrzańskiego sprawia, że tutejsza panorama jest imponująca.