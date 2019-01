Zimowe Trójmiasto. Przyciąga turystów także poza sezonem

W Trójmieście nie sposób się nudzić, także zimą. Zarówno Gdańsk, Sopot, jak i Gdynia oferują atrakcje przez cały rok. Oferta kulinarna jest różnorodna, a w chłodne wieczory jest gdzie się zaszyć. Warto tu wpaść na styczniowy czy lutowy weekend.

Osoby, które wolą pozostać na stałym lądzie, mogą podziwiać liczne zabytki związane z żeglugą, szkutnictwem i rybołówstwem w ramach wystaw Narodowego Muzeum Morskiego. Dziewięć oddziałów mieszczących się między innymi w Żurawiu Gdańskim czy starych spichlerzach na Ołowiance, ma mnóstwo interesujących eksponatów. Do największych atrakcji miasta należy też bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to wybitne dzieło gotyckiej architektury ceglanej. Trójnawowy obiekt jest największą ceglaną świątynią nie tylko w Polsce i Europie, ale i na całym świecie. Wewnątrz mieści się 25 tys. osób.

Nie można także ominąć malowniczej ulicy Mariackiej, która jeszcze w styczniu jest przystrojona pięknymi, świątecznymi dekoracjami. Najbardziej magiczna ulica Gdańska niegdyś nazywała się Frauengasse. Po obu stronach możemy podziwiać przepiękne kamienice, które kiedyś należały do bogatych kupców i złotników. Punkty obowiązkowe podczas wizyty w Gdańsku to także Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej.

Sopot przyciąga również zimą

Sopockie molo zimą wcale nie pustoszeje. Wciąż znajdą się turyści, którzy przychodzą zobaczyć zachód słońca i posłuchać fal rozbijających się o słupy. Plaża najmniejszego miasta Trójmiasta ma swój urok także wtedy, kiedy pokryta jest białym puchem. Wszakże nie bez powodu znalazła się na wysokiej pozycji w rankingu najpiękniejszych plaż świata 2018. Chłodna aura to także okazja, aby wybrać się na najsłynniejszy polski deptak, czyli ulicę Bohaterów Monte Cassino. Popularny Monciak ciągnie się od al. Niepodległości do pl. Zdrojowego. Pełno tu modnych klubów, niewielkich restauracji, pubów i knajpek, do których warto wpaść, aby się ogrzać, posilić i napić dobrego trunku.

Gdynia przyciąga przez cały rok

Do Gdyni, jednego z najmłodszych i najnowocześniejszych polskich miast, turyści przyjeżdżają nie tylko latem, choć to kąpiele słoneczne i morskie przyciągają ich tu najbardziej. Na ulicy Świętojańskiej znajdziemy mnóstwo lokali, przyciągających świetną atmosferą, pyszną kuchnią czy rzemieślniczymi piwami. Zimową porą można wybrać się na kultowy Dar Pomorza, który od lat 80. pełni funkcję statku-muzeum. Najmłodsi na pewno nie będą się nudzić w Centrum Nauki EXPERYMENT, które zostało otwarte w 2007 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Była to wówczas jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce i pierwsza taka na Pomorzu. Odwiedzający mają okazję poznać m.in.: działanie śruby Archimedesa, tajniki ludzkiego organizmu czy też naturę dźwięku, elektryczności i magnetyzmu. Ponad 200 urządzeń rozstawiono na 300 m kw. powierzchni. Będąc w Gdyni trzeba koniecznie zajrzeć również do Muzeum Emigracji.