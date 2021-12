Zimowy city break w Pilznie. To miasto zachwyci każdego

Pilzno nazywane jest czeską stolicą piwa. Dlatego jedną z obowiązkowych atrakcji jest wizyta w największym w Czechach browarze. Jednak zwiedzanie fabryki piwa i smakowanie tego wyjątkowego trunku prosto z beczki to nie najlepsze, co was tam czeka. W Pilznie jest jeszcze miejsce, w którym możecie poddać się niebiańskiemu piwnemu spa. Nasza dziennikarka Monika Sikorska przekonała się na własnej skórze, jak wygląda kąpiel w wannie pełnej piwa. - Byłam i polecam. Każdy powinien tego spróbować! - komentuje Monika. To jak, na kiedy planujecie zimowy wypad do Pilzna?