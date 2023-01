Zimowy hit Polaków. Blisko, ciepło i tanio

Egipt to jeden z najpopularniejszych kierunków wyjazdowych wśród Polaków, również podczas tegorocznych ferii zimowych. Nic dziwnego, bo to kraj, który pozwala na ucieczkę od niskich temperatur, a działające na miejscu obiekty oferują pakiety all inclusive w dobrych cenach. - Jeżeli spojrzymy na wybory Polaków pod kątem grup konsumentów, które na takie ferie się wybierają, ten Egipt rzeczywiście, jeżeli nawet nie jest na pierwszym miejscu, to znajduje się przynajmniej w tej pierwszej trójce - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. Jak dodała ekspertka, wśród popularnych kierunków są również m.in. Malta, Cypr, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia czy Hiszpania.