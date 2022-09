Znaczne ochłodzenie w Tatrach. Przydadzą się czapki i rękawiczki

W Tatrach coraz bardziej jesiennie

We wrześniu tatrzańskie ssaki przygotowują się do zimowania. Na wysokogórskich szlakach można jeszcze usłyszeć charakterystyczne gwizdanie świstaków, które w drugiej połowie miesiąca zapadną w długi sen zimowy. Co więcej, intensywne żerowanie zaczynają także niedźwiedzie, które muszą zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu przed zapadnięciem w sen zimowy. Lada moment usłyszymy też w Tatrach rykowisko jeleni.