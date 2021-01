Znalazł wnyki w lesie. "Działa to jak szubienica"

Leśniczy znalazł wnyki

Wnyki, czyli po prostu sidła to pętle najczęściej z drutu, linki stalowej lub włosia zastawiane przez kłusowników na przesmykach zwierzyny.

Leśniczy Michał Andrzejuk udostępnił wideo, na którym pokazuje wnyk, który znalazł w bielskim lesie. Jak przyznaje na filmie, nie widział czegoś podobnego od kilku lat. Pętla z drutu została przyczepiona do młodego świerku. Jak przypuszcza leśniczy, miała służyć do schwytania sarny. "Działa to trochę jak szubienica" - mówi na nagraniu. - "Zwierzyna wchodzi w pętlę (...), gdy chce się uwolnić, pętla zaciska się na szyi i (zwierzę - dop. red.) ginie ".