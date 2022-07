Żniwa przewoźników. Ceny biletów poszybowały w górę

Jak dodano, w PLL LOT biletów na tym kierunku - w klasie ekonomicznej - na najbliższe rejsy już nie ma. "Można polecieć, ale na ostatnich miejscach w biznesie za 8,2 tys. zł w jedną stronę. LOT także nie omieszkał podnieść cen. Za bilet na lipiec w obie strony z Warszawy do Paryża u polskiego przewoźnika trzeba zapłacić 2,2 tys. zł, podczas gdy było to zwykle 700-800 zł. LOT wykorzystuje też rezerwy lotniska na Okęciu i skrupulatnie zagospodarowuje to, co porzuciły zwłaszcza Lufthansa i KLM. Warszawa stała się portem tranzytowym dla lecących z Baku, Erywania, Tbilisi, Bałkanów oraz Indii" - wskazuje "Rzeczpospolita".