3 niesamowite miejscowości w Europie. Głazy nad głową i okna nad przepaścią

Miasta przyklejone do skał, domy z głazami zamiast dachów czy kamienice tuż nad urwiskiem. Czasem trudno uwierzyć, że ludzie naprawdę mieszkają w takich miejscach. I to na Starym Kontynencie.

Monsanto - na granitowej skale

Niektóre gigantyczne kamienie zastępują dachy, a inne szczelnie otulają domostwa. Miejscowość słynie jako "najbardziej portugalska wioska Portugalii" . Mieszka tu ok. 800 osób.

Ronda - domy nad przepaścią

Jeśli skały zamiast dachu nie robią na was wrażenia, co powiecie na dom tuż nad przepaścią? To codzienność dla mieszkańców malowniczego miasteczka Ronda, które znajduje się w hiszpańskiej Andaluzji, około 100 km na północny-zachód od Malagi. Zamieszkuje je 35 tys. osób.