5 godzin w kolejce po bilety na Kasprowy. Atrakcja dla cierpliwych

W majówkę tłumy turystów odwiedziły Zakopane i jak co roku najbardziej wytrwali stoją w pełnym słońcu od wczesnych godzin rannych, by wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Muszą mieć naprawdę stalowe nerwy, bo po bilety czeka się minimum 5 godzin.

Brzmi jak absurd, ale chętnych nie brakuje. Armagedon w Zakopanem to już majówkowa tradycja. Najbardziej zdeterminowani stoją w kolejce od wczesnych godzin rannych. I ci mogą mieć pewność, że dziś wjadą na szczyt. - Przepustowość w sezonie wynosi 180 osób na godzinę , a pracujemy od godz. 8 do 18.30. Jesteśmy w stanie przewieźć dziennie tyle osób, na ile pozwala nam ta przepustowość - mówi w rozmowie z WP Luiza Rosłon z biura prasowego PKL.

Co ważne, bilet na konkretną godzinę można kupić online i wtedy nie trzeba czekać. Sprawdzam - na dziś biletów już brak. - Najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem - wtedy mamy pewność, że uda się wjechać - dodaje Rosłon.

Od lat wiosną i latem zainteresowanie wjazdem koleją linową na Kasprowy Wierch przerasta wszelkie oczekiwania. PKL obowiązują godzinowe limity wwozu turystów na górę, co w sezonie oznacza absurdalnie długi czas oczekiwania na wjazd. Nierzadko wynosi on nawet kilka godzin. – Trochę to zabawne, ale żeby kupić bilet na kolejkę wstałem o 5 rano. Tylko dzięki temu, czekałem 3, a nie 5 godzin, jak ci, którzy przyszli później – mówił w ubiegłym roku Wirtualnej Polsce Marek, turysta z Gdańska.