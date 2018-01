7 godzin czekali na wyjście z samolotu. Zima w USA to nie żarty

Odwołane loty, gigantyczne kolejki, zaginione bagaże. Koszmar na lotnisku JFK daje się we znaki turystom z całego świata. Rekordziści musieli spędzić w samolocie aż 7 godzin po wylądowaniu. Wszystko przez zimę, która wciąż utrzymuje się we wschodniej części USA.

Choć burza śnieżna, która spowodowała potężny chaos na lotnisku JFK w Nowym Jorku miała miejsce w czwartek, to wcale nie oznacza to, że w kolejnych dniach w tym porcie lotniczym było łatwiej. W sobotę pasażerowie godzinami czekali w samolotach po wylądowaniu. Niektórzy od dwóch dni są odsyłani z kwitkiem i prośbą o oczekiwanie na nową godzinę lotu. Inni spędzają godziny w samolocie, po to by się dowiedzieć, że ich lot jednak jest przełożony.