Absurd na polskich drogach. Podróżni jechali dziurawym autobusem

Policja zareagowała

Nagranie zostało zabezpieczone i przekazane do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Piasecznie. Funkcjonariusze już następnego dnia rano ustalili, do jakiego przewoźnika należał niesprawny pojazd. Okazało się, że autobus codziennie pojawia się w mieście około godziny 15:30. - Mundurowi poczekali więc aż i tego dnia kierowca zjawi się w wyznaczonym miejscu, a wtedy go zatrzymali - poinformowała asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.