Ten człowiek dokonał niemożliwego. "Trzymali mnie na muszce przemytnicy narkotyków"

Jeśli chcesz znać szczerą odpowiedź na to pytanie, to tak naprawdę nauczyłem się być szczęśliwym i zadowolonym z samego siebie, takim, jakim jestem. Mam piękne dzieci i żonę, którą kocham nad życie. Mam też ładny dom i naprawdę niesamowitą pracę, w której mogę robić survivalowe programy na Discovery Channel. Wszystko to, co przeżyłem pozwoliło mi wyciągnąć jedną ważną lekcję - jestem wystarczający. Kocham swoje życie i teraz już wiem, że nie muszę ciągle próbować być lepszym, bo wtedy pojawia się coś w rodzaju wiecznego niezadowolenia.