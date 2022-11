Agnieszka Włodarczyk pojechała z synem pociągiem. Opowiedziała, co ją spotkało

"Kupując bilety przez internet, nie mogłam wybrać pierwszej klasy, gdyż zniżki dla dzieci do lat - chyba - sześciu nie istniały (tutaj można by było nad tym popracować). Więc musiałabym kupić pełnopłatny bilet dla Milana, co uznałam za bzdurę, biorąc pod uwagę fakt, iż dziecko podobnie jak w samolocie siedziałoby na kolanach. Kupiłam zatem drugą klasę i pomyślałam, że najwyżej w pociągu "abgrejduje" się do pierwszej, jeśli będzie słabo" - czytamy we wpisie Agnieszki Włodarczyk.