Promocje PKP Intercity. Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać

Taniej z Bliskimi

To najnowsza promocja PKP Intercity. Z oferty można skorzystać, kiedy podróżujemy w grupie (od dwóch do sześciu osób), tym samym pociągiem, w tej samej relacji, klasie wagonu oraz w tym samym dniu. Jak informuje PKP Intercity, oferta obowiązuje w komunikacji krajowej, w pociągach TLK i IC, zarówno w wagonach pierwszej i drugiej klasy z miejscami do siedzenia, jak i w składach z miejscami do leżenia oraz w wagonach sypialnych. Ceny biletów normalnych według oferty są niższe o 30 proc. od cen bazowych biletów jednorazowych. Jednak, jeśli któryś z pasażerów ma prawo do ulgi ustawowej w wysokości 33, 37, 51, 78, 95 lub 100 proc., to cena biletu zostanie jeszcze dodatkowo o nią obniżona.