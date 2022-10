Airbus nie trafił w pas startowy. Przerażające zdjęcia z lotniska

Samolot szerokokadłubowy Airbus A330, lecący z Seulu, stolicy Korei Południowej, do portu lotniczego Mactan-Cebu na Filipinach, dwukrotnie podchodził do lądowania przy złej pogodzie. Ostatecznie wylądował podczas trzeciej próby o godz. 23:07, nie dość, że poza pasem startowym, to jeszcze częściowo wbijając się w ziemię.