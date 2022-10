Awantura na pokładzie PLL LOT. Samolot musiał lądować na Azorach

O tym, co wydarzyło się w piątek 14 października na pokładzie samolotu lecącego do Dominikany, poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT. "Agresywny pasażer na LO6305 WAW-PUJ. SP-LRA (jeden z Dreamlinerów PLL LOR - przyp. red.) zawraca do Lajes na Azorach. Po wycofaniu pasażera i dotankowaniu planujemy kontynuowanie rejsu. Pamiętajcie: alkohol i samolot to nie jest dobre połączenie" - czytamy.