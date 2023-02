Algar do Carvão, czyli o tym, jak byłam we wnętrzu wulkanu

Wejście do Algar do Carvão

Wstęp do Algar do Carvão kosztuje 10 euro. Od stycznia do marca i od października do grudnia zwiedzanie jest możliwe we wtorki, środki, piątki i soboty w godz. 14.30 - 17. Od czerwca do września do wulkanu można wejść w godz. 14 - 18. W kasie dostępne są broszury w języki polskim.