Niesamowita atrakcja na Azorach. "Usłyszałam: Jesteś zielona na twarzy"

Jeszcze kilka razy udaje się wypatrzyć wieloryba w oddali. Widok jest majestatyczny. Ale ja chyba właśnie zaczynam doświadczać słynnej choroby morskiej, więc przestaję szukać wzrokiem kolejnego giganta. Ręce mam jak z waty, a głowę kładę na oparciu siedzenia przede mną. - Jesteś zielona na twarzy - mówi moja towarzyszka, a skipper dopytuje, czy wszystko ok. W tym momencie marzę, by położyć się na podłodze, by mi przeszło. Oddycham głęboko i na szczęście nie kończę z głową za burtą. Przegapiam jednego wieloryba i kolejne kilkadziesiąt delfinów, ale dochodzę do siebie.