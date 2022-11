Polka na Azorach. "Nie ma ciągłej gonitwy"

W czerwcu 2015 r. przyleciałam po raz pierwszy na Azory i zakochałam się w tym miejscu. Wylądowałam akurat w czasie hucznych obchodów święta Sanjoaninas poświęconego stolicy Terceiry – Angra do Heroísmo. Byłam również absolutnie oczarowana bliskością natury i życzliwością mieszkańców, którzy chętnie wskazywali mi drogę, a nawet podprowadzali do celu. Ludzie szczerze się do siebie uśmiechali, a nie po to, by np. wcisnąć komuś jakąś ulotkę. Widać było szacunek do drugiego człowieka.