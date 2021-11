Ameryka otwiera się na turystów. "Czekałam na to niemal dwa lata. Dlaczego tak długo?"

W takiej sytuacji jak Magda było wielu Polaków. Niektórzy znajdowali rozwiązania, ale nie dla wszystkich były one łatwe do realizacji. - Wyjściem była próba wjazdu do USA z 14-dniowym postojem np. w Meksyku, ale z małym dzieckiem wydawało mi się to zbyt skomplikowane i ryzykowne. Kiedy w marcu 2020 r. ogłoszono zamknięcie granic USA, wszyscy zakładali, że to kwestia kilku tygodni, maksymalnie kilku miesięcy - dodaje Magda.