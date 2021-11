Pumeks dryfuje na morzu. To "nowy rodzaj katastrofy wulkanicznej"

Japonia "przykryta" pumeksem

Co ciekawe, ten sam wulkan wybuchł w 1986 roku. Jednak tegoroczna erupcja była znacznie silniejsza. Warstwa pumeksu pokryła porty i plaże, co - zdaniem Japan News - można nazwać "nowym rodzajem katastrofy wulkanicznej". Podkreślono również, że niesiony prądami morskimi pumeks dotrze niedługo do wysp Kiusiu, Honsiu i Sikoku.