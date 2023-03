Atak na turystów w Colorado. "Coś złapało mnie za głowę"

Wystraszeni turyści pobiegli do domku i natychmiast zadzwonili do właściciela nieruchomości, który na szczęście pracuje dla Colorado Parks and Wildlife. "Coś złapało mnie za głowę" - zaczął swoją relację wystraszony mężczyzna i wyjaśnił, co dokładnie się wydarzyło. Właściciel domku zaalarmował funkcjonariuszy parku, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania lwa, podążając stromym grzbietem wzdłuż potoku. Ale ze względu na niskie temperatury i zamarznięty śnieg na ziemi nie udało się znaleźć żadnych śladów.