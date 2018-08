Wielkie gradobicie w Kolorado. Ranni turyści i martwe zwierzęta

W amerykańskim mieście Colorado Springs spadł w poniedziałek 6 sierpnia ogromny grad. Lodowe bryły miały wielkość kul bilardowych. W wyniku zdarzenia poważnie ucierpiało m.in. tamtejsze zoo.

W Colorado Springs, liczącym ok. 500 tys. mieszkańców mieście w stanie Kolorado, doszło do ogromnego gradobicia. Jak podają amerykańskie media, ucierpiało 14 osób, które nie zdążyły schować się przed żywiołem i obrażeniami głowy trafiły do szpitali. Zginęły też zwierzęta – kaczka piżmówka oraz sęp.