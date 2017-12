Atak zimy paraliżuje Kanadę. Szokująco niskie temperatury

W momencie, gdy w Polsce temperatury wynoszą kilka kresek powyżej zera, Kanadę nawiedza zima na niespotykaną tam od lat skalę. W wielu miejscach występują obfite opady śniegu i odnotowuje się rekordowo niskie temperatury, sięgające nawet –50 st. C. Taka pogoda może utrzymywać się jeszcze kilka tygodni.

Wyjątkowo nieprzyjemna aura jest efektem arktycznego powietrza, które napłynęło z północy. Kanadyjska agencja meteorologiczna opublikowała ostrzeżenia przed ekstremalnymi temperaturami dla prowincji Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan i Alberta, Nowego Brunszwiku, Nowej Szkocji i Kolumbii Brytyjskiej. Silny wiatr, który osiąga prędkość do 120 km na godz., pozbawił prądu prawie 160 tys. i potęguje uczucie zimna. Na północy kanadyjskiej prowincji Ontario i w środkowej części kraju temperatury sięgają rekordowych -50 st. C.

Podobnie jest w niektórych stanach USA. W północnej części amerykańskiego stanu Pensylwania spadło ponad 120 cm śniegu, co kompletnie sparaliżowało miasto. Lokalne władze postanowiły wprowadzić tam stan klęski żywiołowej. W części innego stanu, Minnesoty , temperatura spadła do -38 st. C. Ostatnio tak siarczysty mróz odnotowano tam w 1924 r.

Słupek rtęci znacząco również obniżył się w ciepłych zwykle regionach Stanów Zjednoczonych, takich jak Kalifornia, Teksas i Floryda. Synoptycy ostrzegają przed wychodzeniem z domu podczas zbliżającej się nocy sylwestrowej m.in. w Chicago, w którym będzie -17 st. C, Nowym Jorku (-20 st. C), Bostonie (-25 st. C) czy w Minneapolis (-34 st. C).