Atak zimy w Tatrach. Film nagrany w obserwatorium na Kasprowym Wierchu robi wrażenie

Na Kasprowym Wierchu grubość śnieżnej pokrywy wynosi obecnie ponad 1,5 metra. Pracownicy tamtejszego obserwatorium mieli problemy z wydostaniem się z budynku. Nagrany przez nich film podbija internet.

"W Tatrach panują skrajnie niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Wszystkie szlaki znajdują się pod grubą warstwą śniegu i są nieprzetarte. Widoczność jest mocno ograniczona z powodu nisko zalegających chmur i silnie wiejącego wiatru, powodującego zawieje i zamiecie śnieżne, co uniemożliwia orientację w terenie. W wielu miejscach potworzyły się głębokie zaspy. W dniu dzisiejszym odradzamy wszelkich wyjść w Tatry" – czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zamknięty jest m.in. szlak prowadzący do Morskiego Oka oraz trasa pomiędzy Świnicą a Zawratem.