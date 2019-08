1 z 6 Dalej Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne W podróży + 2 chorwacjachorwacja atrakcje 12 godzin temu 1 z 6 Atrakcje, dzięki którym wakacje w Chorwacji będą jeszcze ciekawsze 5 podróżniczych inspiracji Chorwacja jest lubianym celem wakacyjnych podróży. Warto pamiętać, że jej atrakcje nie ograniczają się jedynie do wybrzeża, gdzie na ogół turyści spędzają czas. Zachęcamy was do odkrywania i proponujemy 5 inspiracji na wycieczki z Makarskiej i Dubrownika oraz na Istrii. Denis Peros / Chorwacka Wspólnota Turystyczna Podziel się Jeśli jesteś w Makarskiej... Zjazdy na linie nad rzeką Cetiną Jeśli kiedyś marzyliście, by polatać jak Batman, koniecznie musicie spróbować zjazdu na tyrolce. W Chorwacji znajdziecie wiele okazji ku temu, a spędzając wakacje w Makarskiej, taką przygodę możecie przeżyć np. w okolicach Omiša. Tam, unosząc się ponad drzewami rosnącymi w dolinie rzeki Cetina, można poczuć się dosłownie jak ptak!

• Gdzie? 39 km od Makarskiej (ok. 40 min. jazdy)

• Jak długo? Wycieczka na pół dnia

• Gdzie? 39 km od Makarskiej (ok. 40 min. jazdy)

• Jak długo? Wycieczka na pół dnia

• Co jeszcze warto wiedzieć? Atrakcja dostępna dla amatorów, również dla dzieci powyżej 7 r.ż.