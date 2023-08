Banda niedźwiedzi "aresztowana" za serię włamań

Najważniejsze bezpieczeństwo

Władze podkreśliły, że ich priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt. W związku z tym cała czwórka została "bezpiecznie unieruchomiona". Matka niedźwiedzica ma zostać przetransportowana do rezerwatu dzikiej przyrody niedaleko Springfield, w stanie Kolorado, gdzie będzie miała szansę żyć w naturalnym środowisku. Trzy małe niedźwiadki z kolei trafią do specjalnego ośrodka rehabilitacyjnego w hrabstwie Sonoma, gdzie zostaną przygotowane do ewentualnego powrotu do dzikiej przyrody.