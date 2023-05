Barbakany w Polsce. Gdzie znajdziemy wyjątkowe budowle obronne?

Co ciekawe, podobno już w momencie pierwszej budowy, barbakan uważano za przestarzały i niedostosowany do odpierania ataków coraz bardziej rozwiniętej artylerii. Obiekt brał udział w obronie miasta podczas potopu szwedzkiego, kiedy to wojska króla Jana II Kazimierza Wazy odbijały go 30 czerwca 1656 roku z rąk Szwedów.