Najlepszy czas na urlop. "Oferta jest bardzo szeroka, a ceny potrafią być atrakcyjne"

Dobrym pomysłem na majowy bądź czerwcowy wypoczynek jest afrykański kraj słynący z piramid i wybrzeża przepełnionego ekskluzywnymi hotelami. - Urlop w maju w Egipcie to dobra opcja dla osób, które chcą poplażować i wygrzać się w słońcu. W tym miesiącu temperatury w ciągu dnia sięgają ponad 30 st. C., a noc, kiedy mamy ok. 23 st. C., przynosi przyjemne orzeźwienie. Jest więc ciepło, ale jeszcze nie tak upalnie jak w lipcu czy sierpniu - podsumowuje Agata Biernat.