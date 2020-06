Bejrut – co warto zobaczyć w stolicy Libanu? Kiedy jechać do Bejrutu?

Bejrut położony jest w środkowej części Libanu w Azji Zachodniej. Stolica Libanu leży na półwyspie i ma dostęp do Morza Śródziemnego, natomiast z trzech stron jest otoczone przez pasmo górskie Liban. Wybrzeże, nad którym leży stolica Libanu jest dość zróżnicowane - miejscami występują tam piękne piaszczyste plaże, a gdzie indziej podziwiać można surowy, skalisty brzeg. Bejrut leży niecałe 100 km od granicy Libanu z Izraelem. Miasto jest zamieszkiwane przez ponad 2 miliony ludzi i jest najważniejszym ośrodkiem Libanu , gdzie swoją siedzibę ma rząd kraju. Poza tym, w mieście znajdują się siedziby dużych banków i głównych przedsiębiorstw kraju, w związku z czym Bejrut ma ogromne znaczenie gospodarcze.

Bejrut – kiedy najlepiej odwiedzić to miasto?

Bejrut to miasto, które swoje początki miało ponad 5000 lat temu. W mieście znaleziono liczne ślady osadnictwa z czasów hellenistycznych oraz rzymskich. Miasto przez wieki bogaciło się i nabierało znaczenia, a w 1943 roku, gdy Liban otrzymał niepodległość, Bejrut stał się jego stolicą. W 1975 roku nastąpił wybuch wojny domowej, w której trakcie miasto zostało podzielone na części chrześcijańską i muzułmańską. Wojna zakończyła się w 1990 roku i przystąpiono wtedy do odbudowy miasta.

W 2006 roku na skutek konfliktu Libanu z Izraelem Bejrut stał się celem bombardowania. Miasto zostało niestety w dużej mierze zniszczone, a skutki bombardowania są w nim widoczne do dziś. W mieście wciąż trwają prace renowacyjne, odnawiane jest historyczne śródmieście, ale również handlowe i turystyczne części miasta.

Bejrut – co zobaczyć?

Ze względu na burzliwą historię Bejrut jest miastem wielokulturowym, w którym spotykają się różne religie, a tradycja i historia mieszają się z nowoczesnością. Według niektórych jest to miasto, które rozwija się na tyle dynamicznie, że niedługo może dołączyć do grona najważniejszych na świecie metropolii i będzie porównywalne z miastami takimi jak Abu Zabi czy Dubaj. Co koniecznie trzeba zobaczyć w Bejrucie?