Belgia. Pięć ciekawych miast w kraju frytek, czekolady i gofrów

Wokół Manneken Pis krąży wiele mitów i legend próbujących wyjaśnić, kim może być tajemnicze dziecko. Jedna z najpopularniejszych wersji mówi o synu belgijskiego króla, który niespodziewanie zniknął podczas polowania. Ojciec rozkazał przeszukanie pobliskich lasów, ale to nie pomogło w odnalezieniu syna. Dopiero po kilku dniach spotkał go pewien leśniczy szukający źródełka z wodą do picia. Spragniony mężczyzna usłyszał jakiś szum wydobywający się zza gałęzi. Odsunąwszy je, dostrzegł małego chłopca, który właśnie sikał.